Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: PKW-Brand auf der A31

FW-BOT: PKW-Brand auf der A31
Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde in der Nacht zum Montag um ca. 23.30 Uhr zu einem KFZ-Brand auf der A31 in Fahrtrichtung Emden alarmiert. Als die beiden HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeuge) an der Einsatzstelle eintrafen, stand ein PKW im Vollbrand. Das Feuer konnte zügig mit dem Einsatz von ca. 1200 Litern Wasser gelöscht werden. Alle drei Insassen des Fahrzeugs konnten das Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die rechte Fahrspur der Autobahn wurde für ca. eine Stunde gesperrt. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

