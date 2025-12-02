PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin Bei Verkehrsunfall in Sömmerda schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Gestern Morgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda schwer verletzt. Kurz vor 07:00 Uhr überquerte die Seniorin die Uhlandstraße in Richtung Wielandstraße. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin übersah die Frau aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte die 77-Jährige und verletzte sich schwer. Zur weiteren Behandlung musste die Dame in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
