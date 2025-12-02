PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Splitterbombe bei Ollendorf gesprengt

Landkreis Sömmerda/Kreis Weimarer Land (ots)

Eine etwa zwei Kilogramm schwere Splitterbombe beschäftigte gestern die Polizei im Landkreis Sömmerda und im Kreis Weimarer Land. Eine Spaziergängerin hatte das Relikt aus der Vergangenheit Montagvormittag zwischen den Ortslagen Ollendorf und Ottstedt am Berge in einem Waldstück gefunden und die Polizei verständigt. Daraufhin wurde durch die Beamten eine Spezialfirma zur Bergung beauftragt. Da dies nicht gefahrlos möglich gewesen wäre, musste der Blindgänger durch die Spezialisten vor Ort gesprengt werden. Polizisten der Polizeiinspektionen Sömmerda und Weimar sicherten den Sprengradios großflächig ab. Kurz vor 17:00 Uhr konnte die Sprengung gemeldet und der Einsatz damit erfolgreich beendet werden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
