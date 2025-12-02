Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Weihnachtsbäume gestohlen

Erfurt (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde Polizisten am Montag in Erfurt gerufen. Von dem Gelände eines Weihnachtsmarktverkaufs in der Kranichfelder Straße hatte Unbekannte zwei Weihnachtsbäume gestohlen. Vermutlich waren die Täter im Zeitraum von Samstagabend bis Montagvormittag über den Zaun des Verkaufsstandes gestiegen. Anschließend stahlen sie die beiden Bäume im Wert von knapp 46 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl gestern Morgen und verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die unbekannten Täter ein. (SO)

