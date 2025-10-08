Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Jugendliche greifen Männer in Grünanlage an + Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen

Wetter: Jugendliche greifen Männer in Grünanlage an

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am gestrigen Abend (7. Oktober) gegen 18 Uhr in Wetter in der Bahnhofstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten beobachtet haben.

Zwei Männer im Alter von 31 und 39 Jahren gingen in der Grünanlage spazieren. In Höhe der Bäckerei Schäfer trafen sie auf zwei Jugendliche. Es kam zu einem verbalen Streit zwischen den vier Personen. Im Rahmen dessen griff einer der Jugendlichen den 39-Jährigen an, was schließlich zu einer Rangelei führte, bei der einer der jungen Männer dem 31-Jährigen gegen den Kopf trat. Die beiden Opfer versuchten der Situation zu entkommen und rannten weg. Zwei weitere Täter kamen hinzu. Das Quartett warf Steine nach den beiden Flüchtenden. Diese trugen durch die Schläge und Tritte sowie durch die Steinwürfe leichte Verletzungen davon.

Laut den Angaben der Opfer sollen die vier Täter männlich und zwischen 14 bis 15 Jahren alt sein. Zwei der Angreifer haben einen dunklen Teint. Einer trug lange Ringellocken, der zweite hatte schwarze Haar und war mit einem grünen Hoodie bekleidet.

Zeugen, die den Streit in der Grünanlage wahrgenommen haben und Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Lahntal-Sterzhausen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Golfs, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls gestern Abend (07. Oktober) gegen 18.15 Uhr in Sterzhausen.

Beide Fahrerinnen waren auf der Wittgensteiner Straße aus Richtung Goßfelden kommend in Richtung Caldern unterwegs. Die 56-Jährige hielt mit ihrem grauen VW Golfs in dem Kreuzungsbereich Wittgensteiner Straße / Oberdorfer Straße an einer roten Ampel.

Die 67-Jährige befand sich mit ihrem grauen Golf Plus hinter ihr. An der Ampel konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck der 56-jährigen Marburgerin. Den Blechschaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf knapp 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

