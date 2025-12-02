Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch in Bäckereigeschäft erbeutet

Erfurt (ots)

Auf ein Bäckereigeschäft hatten es Unbekannte vergangenes Wochenende in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag verschafften sich Einbrecher zunächst Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Innenstadt. Anschließend gelangten sie in die Geschäftsräume. Dort machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Montagmorgen wurde der Einbruch durch Mitarbeiter festgestellt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell