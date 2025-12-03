Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen mehrere Gasflaschen

Erfurt (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Erfurt hatten es Diebe Montagnacht auf ungewöhnliche Beute abgesehen. Die Unbekannten brachen mit Gewalt einen Metallkäfig auf dem Tankstellengelände in der Binderslebener Landstraße auf. Sie stahlen anschließend aus diesem zwölf Gasflaschen im Wert von fast 700 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Käfig wurde auf circa 50 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

