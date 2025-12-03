Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern Nachmittag wurden in Schafau Kennzeichentafeln gestohlen. Der Seat war in der Straße Unter dem Bornberg abgestellt gewesen, als sich Unbekannte im Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 17:12 Uhr an diesem zu schaffen machten. Sie stahlen die beiden Kennzeichen des Autos und flüchteten unerkannt. Die Polizei fahndet nun nach den entwendeten Kennzeichen in einem Strafverfahren wegen Diebstahls. (SO)
