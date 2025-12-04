PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung des ID Nord vom 03.12.2025

Erfurt (ots)

Die seit dem gestrigen Abend vermisste 59-Jährige konnte im Bereich Stotternheim durch eine Passantin festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, die personenbezogenen Daten nicht weiter zu verbreiten.(TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

