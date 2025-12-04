Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung des ID Nord vom 03.12.2025
Erfurt (ots)
Die seit dem gestrigen Abend vermisste 59-Jährige konnte im Bereich Stotternheim durch eine Passantin festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, die personenbezogenen Daten nicht weiter zu verbreiten.(TS)
