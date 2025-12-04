LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung des ID Nord vom 03.12.2025

Erfurt (ots) - Gestern Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Das elfjährige Mädchen stieg gegen 07:15 Uhr an einer Haltestelle in der Espachstraße aus einem Linienbus. Im Anschluss wollte sie hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 64-jährige VW-Fahrerin das Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und in ...

