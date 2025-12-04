LPI-EF: Küchenutensilien aus Ferienwohnung gestohlen

Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Sömmerda zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Gebäudes in der Lucas-Cranach-Straße ein. Dort stahlen die Diebe Tapetenrollen im Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen ...

