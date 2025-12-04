Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Küchenutensilien aus Ferienwohnung gestohlen
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Montag 11:00 Uhr bis Mittwoch 06:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in Erfurt ein. Die Diebe deckten sich mit zahlreichen Küchenutensilien im Wert von fast 1.500 Euro ein und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
