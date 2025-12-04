Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Tapetenrollen
Sömmerda (ots)
Am vergangenen Wochenende kam es in Sömmerda zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Gebäudes in der Lucas-Cranach-Straße ein. Dort stahlen die Diebe Tapetenrollen im Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
