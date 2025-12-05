Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus
Landkreis Sömmerda (ots)
Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Weißensee ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von 16:40 Uhr bis 20:20 Uhr Zutritt in das Haus. Hier hatten sie es auf Bargeld abgesehen. Die Diebe flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
