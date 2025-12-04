Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Geparkten Dacia angefahren und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise (03.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei in Schramberg bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mafellstraße. Im Zeitraum von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 9:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Dacia an der linken Fahrzeugseite.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07423 81010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell