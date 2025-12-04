POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Hermann-Wiehl-Straße (03.12.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Im Laufe des Vormittags hat am Mittwoch ein Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in der Hermann-Wiehl-Straße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 12 Uhr machte sich der Täter an der Eingangstür zu schaffen, gelangte jedoch schlussendlich nicht in die Innenräume.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00 entgegen.
Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren - für den Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer 07721 / 601-253.
