Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lager von Heizungsfirma

Soest (ots)

Ein Außenlager einer Heizungsfirma im Elfser Weg in Soest war in der Nacht zu Freitag (28. November) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Aus der Lagerhalle wurden mehrere Arbeitsmaschinen und zwei E-Bikes gestohlen. Zudem brachen die Täter einen auf dem Gelände abgestellten Container auf und entwenden daraus ein Rollgerüst.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 1 und 5 Uhr eingrenzen. Auf Aufzeichnungen der Überwachungskameras sind zwei vermummte Personen zu erkennen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

