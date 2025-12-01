PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Soest (ots)

In zwei Fällen nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in deren Wohnhäuser ein. Im Zeitraum zwischen dem 26. November, 12 Uhr und dem 28. November, 07:30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Reihenhaus im Papenweg. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 30. November, 20 Uhr und dem 30. November, 22 Uhr, im Karolingerweg. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, stiegen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden sowohl Schmuckstücke als auch Bargeld. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 09:27

    POL-SO: Drei Einbruchversuche und eine vollendete Tat

    Rüthen (ots) - Erfolglos verliefen in der Nacht von Freitag, 28.11.2025, auf Samstag, 29.11.2025, die Versuche von einem oder mehreren unbekannten Tätern, in drei gewerbliche Objekte im Stadtkern von Rüthen einzubrechen. Hierbei handelte sich um ein Café, ein Eiscafé und einen Friseursalon. Bei einem vierten gastronomischen Betrieb konnte eine Zugangstür mittels Hebelkraft überwunden werden. Aus dem Objekt wurden ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:31

    POL-SO: Pkw gegen geparkten Pkw

    Geseke (ots) - Am späten Abend des 29.11.2025 gegen 22:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Geseker mit seinem Pkw die Hölter Straße stadtauswärts. Noch im Bereich des Stadtgebiets kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 37-jährigen Gesekers, in dessen Fahrzeug sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Person befand. Die hinzugezogene Polizei konnte keine Hinweise auf eine objektive Fahruntüchtigkeit des Auffahrenden ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 06:49

    POL-SO: E-Scooter gegen Pkw

    Soest (ots) - Am späten Nachmittag des 29.11.2025 um 17:30 Uhr kam eine 14-jährige Soesterin mit ihrem E-Scooter aus Richtung der Soester Fußgängerzone und beabsichtigte, in Höhe des City-Centers die Brüder-Wallburger-Wallstraße an einer Ampel, die an dieser Stelle den Fußgängern das sichere Passieren der Straße ermöglichen soll, zu überqueren. Hierbei übersah sie auch nach eigenen Angaben das in diesem Moment für Fußgänger geltende Rotlicht und kreuzte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren