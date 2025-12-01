Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Soest (ots)

In zwei Fällen nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in deren Wohnhäuser ein. Im Zeitraum zwischen dem 26. November, 12 Uhr und dem 28. November, 07:30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Reihenhaus im Papenweg. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 30. November, 20 Uhr und dem 30. November, 22 Uhr, im Karolingerweg. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, stiegen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden sowohl Schmuckstücke als auch Bargeld. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell