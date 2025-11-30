Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Einbruchversuche und eine vollendete Tat

Rüthen (ots)

Erfolglos verliefen in der Nacht von Freitag, 28.11.2025, auf Samstag, 29.11.2025, die Versuche von einem oder mehreren unbekannten Tätern, in drei gewerbliche Objekte im Stadtkern von Rüthen einzubrechen. Hierbei handelte sich um ein Café, ein Eiscafé und einen Friseursalon. Bei einem vierten gastronomischen Betrieb konnte eine Zugangstür mittels Hebelkraft überwunden werden. Aus dem Objekt wurden Bargeld und Getränke entwendet. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie der Auswahl der angegangenen Betriebe geht die Polizei bei allen Taten von ein und demselben Täter bzw. denselben Tätern aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

