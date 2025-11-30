Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen Motorrad

Soest (ots)

Am Abend des 29.11.2025 um 21:45 Uhr ereignete sich auf der Hammer Landstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Welver befuhr aus Richtung Hattrop kommend die Straße Steinerbrücke und beabsichtigte, nach links auf die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Hamm abzubiegen, während ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hamm die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Soest befuhr. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei dürfte der Pkw-Fahrer beim Abbiegen den von links kommenden Motorradfahrer übersehen haben. Dieser gab an, dass er noch stark gebremst habe, einen Zusammenstoß aber letztendlich nicht mehr habe verhindern können. Nach der Kollision beider Fahrzeuge kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich, weswegen er im Anschluss vom Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf rund 4000,- Euro schätzt. (MJ)

