Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Elektromotorrad in Industriehalle

Rüthen (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025, wurde über die Rettungsleitstelle des Kreises Soest ein Motorrad-Unfall in einer Halle auf einem Industriegelände in Rüthen gemeldet, bei dem sich eine Person verletzt habe. Dort hatten sich am Abend mehrere männliche Personen, u.a. auch der Berechtigte der betroffenen Firma, zu einem "Männerabend" getroffen. Dabei wurde gemeinsam Alkohol konsumiert und an diversen E-Motorräder geschraubt. Die Motorräder wurden dann in der Halle auch Probe gefahren. Ein 46-Jähriger verletzte sich bei der Probefahrt, indem er mit dem Kopf ungebremst gegen eine Ecke eines Metallgitters stieß. Anschließend fiel er einige Meter weiter zu Boden. Er trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm. Der Mann wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt. Er war während der fast einstündigen Rettungsmaßnahmen vor Ort nicht ansprechbar und wurde anschließend ins Klinikum Dortmund Nord verbracht. Hierfür war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (mh)

