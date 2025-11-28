Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbeleuchteter Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 26.11.2025 ereignete sich um 07 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rixbecker Straße, in Höhe der dortigen Fußgängerbedarfsampel, zwischen Hans-Sachs-Straße und Ostenfeldmark. Eine 20-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem VW Polo die Rixbecker Straße in Richtung Rixbeck. Die Ampel an der Unfallstelle zeigte für sie Grünlicht, als plötzlich ein männlicher Radfahrer, von rechts aus der Hans-Sachs-Straße kommend, in Richtung Ostenfeldmark die Rixbeckr Straße querte. Es kam zu einer leichten Kollision zwischen Pkw und Fahrrad, wobei der VW minimal an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Unbeirrt setzte der unbeleuchtete Radfahrer seine Fahrt unerkannt fort. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell