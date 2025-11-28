PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt führten am 24./25.11.2025, zwischen 18 Uhr und 02 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminaltität durch. Der Einsatz verlief insgesamt sehr ruhig. Aufgrund niedriger Temperaturen und schlechtem Wetter waren nur wenige Personen und Fahrzeuge unterwegs. Dennoch wurden 29 Fahrzeuge und 21 Personen im Innenstadtbereich kontrolliert. Hervorzuheben war die Kontrolle einer Person, die einen Teleskopschlagstock mitführte. Der Schlagstock wurde sichergestellt; Anzeige folgt.

Bei einem zweiten Schwerpunkteinsatz am 25./26.11.2025, ebenfalls zwischen 18 Uhr und 02 Uhr, wurden bei schlechten Witterungsverhältnissen insgesamt 22 Personen und 13 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, incl. einer Blutprobe, wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss gefertigt. Eine Anzeige war fällig, da der Betroffene gegen das Führungsverbot von Messern nach dem Waffenrecht verstieß. Bei der Kontrolle einer Person wurde Cannabis gefunden. Das Rauschmittel wurde sichergestellt. Die entsprechende Anzeige wird ihn in den nächsten Tagen erreichen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

