POL-SO: Verkehrsunfall mit unklarer Sachlage - Polizei sucht Zeugen

Welver (ots)

Am 27.11.2025 kam es um 07:30 Uhr auf der Straße Hellweg in Welver-Dinker zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 60-jährige Soesterin war mit ihrem Ford Transit unterwegs, als ihr ca. ein Kilometer östlich von Dinker ein Lkw Mercedes Atego aus Osnabrück entgegen kam. Am Steuer des Lkw saß ein 55-jähriger aus Westerkappeln. Die Soesterin war in Richtung Dinker unterwegs, als ihr in einer Linkskurve der Lkw des 55-jährigen entgegenkam. Hier kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel. Durch die Kollision zersplitterte die Seitenscheibe des Ford Transit. Die Soesterin wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt, während der Lkw-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde er auf der Hammer Landstraße in Höhe des Düsterweg angetroffen. Beide Beteiligte machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, so dass die Polizei auf unabhängige Zeugen angewiesen ist. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden.

