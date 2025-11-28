PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bekleidung aus Lkw-Auflieger gestohlen

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (26. November), 17 Uhr, und Donnerstag (27. November), 4 Uhr, wurde auf der Raststätte "Haarstrang Süd" an der A44 der Auflieger eines Sattelzugs aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter flexten mutmaßlich ein Schloss, mit dem die Türen des Aufliegers gesichert waren, auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kartons mit Bekleidung der Marke "Calvin Klein". Der genaue Wert der Beute kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände der Raststätte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

