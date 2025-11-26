Kreispolizeibehörde Soest

Verkehrsunfall mit einem Verletzten – Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Bild-Infos

Download

Warstein-Sichtigvor (ots)

Am Dienstag, den 25.11.2025, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Möhnestraße in Warstein-Sichtigvor zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen.

Ein 84-jähriger Warsteiner befuhr die Möhnestraße in Richtung Belecke, als ihm plötzlich gesundheitlich unwohl wurde. Der Senior hielt daraufhin am rechten Fahrbahnrand an. Nachdem sich sein Zustand wieder gebessert hatte, wollte er seine Fahrt fortsetzen. Dabei verwechselte er den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang.

In der Folge kollidierte er zunächst mit einem hinter ihm auf der Fahrbahn fahrenden Pkw. Anschließend stieß er gegen ein geparktes Fahrzeug und prallte schließlich gegen eine Mauer, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der vermeintliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen sowie an der Mauer.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zur Veröffentlichung der Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell