Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch zur Mittagszeit

Werl-Westönnen (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "An Luigs Weiden" wurde am gestrigen Dienstag (25.11.2025) eingebrochen. Durch den Täter wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Erd- und Obergeschoß komplett durchwühlt. Die Hausbesitzer hatten ihre Immobilie um 10 Uhr für einen Spaziergang verlassen. Als sie um 11:55 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie beim Aufschließen der Haustür eine fremde Person in ihrem Wohnhaus. Als der Täter, der sich gerade auf der Treppe vom Obergeschoß ins Erdgeschoß bewegte, die Hausbesitzer bemerkte, rannte er durch die Haustür ins Freie. Hierbei schubste er die 63-jährige Hausbesitzerin zur Seite und verletzte sie leicht. Sie hatte den Einbrecher zuvor mit einem Regenschirm auf den Kopf geschlagen, was ihn jedoch nicht an seiner weiteren Flucht hinderte. Einen mit Beute gepackten Rucksack ließ er im Wohnzimmer zurück. Zeugenbefragungen in der Nachbarschaft ergaben, dass der Täter vermutlich in einer grauen Limousine mit HF - Kennzeichen (Kreis Herford) flüchtete. Der Einbrecher selbst konnte durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländischer Erscheinungsbild - ca. 25-30 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle schwarze Haare - schwarzer Bart - schwarze Kleidung - Schuhe mit heller, bzw. weißer Sohle

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften der Polizei verliefen negativ. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

