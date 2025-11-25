Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weiterer versuchter Einbruch bei Juwelier

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (22. November), 16 Uhr, und Montag (24. November), 9 Uhr, gab es einen versuchten Einbruch bei einem Juwelier in der Brüderstraße in Soest. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch eine Seitentür, die zur Katzengasse führt, in das Gebäude. Eine darin befindliche Sicherheitstür hielt den Aufhebelversuchen jedoch Stand.

Ob ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Taten in Soest und Bad Sassendorf (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6164582) besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell