POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Baumholder (ots) - Am Mittwoch, den 12. November, gegen 6:55 Uhr, kam es im Bereich des Treppenaufganges zwischen Kirchstraße 13 und Kirchstraße 15 in Baumholder zu einem Vorfall zwischen einer Jugendlichen und einer derzeit unbekannten männlichen Person, bei dem der Unbekannte die Jugendliche unsittlich berührte. Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise: Wer hat zur oben ...

mehr