Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Morbach (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 16:39 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Morbach ein geparkter schwarzer PKW der Marke BMW durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter Tel.: 06533-93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

