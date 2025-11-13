PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti am Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Thalfang

Morbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 12:00 Uhr bis 10.11.2025, 11:00 Uhr, wurde eine Hauswand der evangelischen Kirchengemeinde in der Kirchgasse 5 in Thalfang mit einem Graffiti besprüht. Der/die unbekannten Täter besprühte/en dabei mit grüner Farbe die Hauswand mit den Buchstaben "XYZOY" und entfernte/en sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:21

    POL-PDTR: Jugendliche unsittlich berührt - Zeugen gesucht

    Baumholder (ots) - Am Mittwoch, den 12. November, gegen 6:55 Uhr, kam es im Bereich des Treppenaufganges zwischen Kirchstraße 13 und Kirchstraße 15 in Baumholder zu einem Vorfall zwischen einer Jugendlichen und einer derzeit unbekannten männlichen Person, bei dem der Unbekannte die Jugendliche unsittlich berührte. Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise: Wer hat zur oben ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 21:18

    POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes mit Mofa-Optik in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Unbekannte entwendeten am Sonntag, den 09.11.2025, zwischen 22:50 Uhr und 23:00 Uhr in der Königsberger Straße in Birkenfeld ein silberfarbenes E-Bike des Herstellers "RZOGUWEX" mit mofaähnlicher Optik. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte das E-Bike vor die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 22 ab und sicherte es nicht ausreichend gegen eine Wegnahme. Der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 17:59

    POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Regulshausen

    Idar-Oberstein (ots) - In der Zeit vom 10.11.2025 16:00 Uhr bis 11.11.2025 09:00 Uhr kam es in der Pfingstweide 13 A zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug versuchte in einer Garageneinfahrt Höhe der Hausnummer 13 A zu wenden und beschädigte hierbei das Garagentor des Anwesens. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren