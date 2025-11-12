Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes mit Mofa-Optik in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, den 09.11.2025, zwischen 22:50 Uhr und 23:00 Uhr in der Königsberger Straße in Birkenfeld ein silberfarbenes E-Bike des Herstellers "RZOGUWEX" mit mofaähnlicher Optik. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte das E-Bike vor die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 22 ab und sicherte es nicht ausreichend gegen eine Wegnahme.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1450 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

