PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes mit Mofa-Optik in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, den 09.11.2025, zwischen 22:50 Uhr und 23:00 Uhr in der Königsberger Straße in Birkenfeld ein silberfarbenes E-Bike des Herstellers "RZOGUWEX" mit mofaähnlicher Optik. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte das E-Bike vor die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 22 ab und sicherte es nicht ausreichend gegen eine Wegnahme.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1450 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 9910
PiBirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 17:59

    POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Regulshausen

    Idar-Oberstein (ots) - In der Zeit vom 10.11.2025 16:00 Uhr bis 11.11.2025 09:00 Uhr kam es in der Pfingstweide 13 A zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug versuchte in einer Garageneinfahrt Höhe der Hausnummer 13 A zu wenden und beschädigte hierbei das Garagentor des Anwesens. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:12

    POL-PDTR: Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen - Täter kam in Untersuchungshaft

    Palzem (ots) - Am vergangenen Montag, 10.11.2025 wurde zur Abendzeit die Polizeiinspektion Saarburg durch zwei Geschädigte über einen Einbruch in ihren Wohnwagen auf einem Campingplatz in Palzem informiert. Der Täter, welcher zuvor gewaltsam in den Wohnwagen eingedrungen ist und bereits diverses Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt hatte, konnte durch die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 19:03

    POL-PDTR: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung in der Saarstraße

    Trier (ots) - Am Donnerstag den 06.11.2025 gegen etwa 11 Uhr kam es in Trier in der Saarstraße, Höhe der Bäckerei Heckmann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer dem anderen auf die Brust und packte diesen am Kragen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren