POL-PDTR: Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen - Täter kam in Untersuchungshaft

Palzem (ots)

Am vergangenen Montag, 10.11.2025 wurde zur Abendzeit die Polizeiinspektion Saarburg durch zwei Geschädigte über einen Einbruch in ihren Wohnwagen auf einem Campingplatz in Palzem informiert. Der Täter, welcher zuvor gewaltsam in den Wohnwagen eingedrungen ist und bereits diverses Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt hatte, konnte durch die Geschädigten noch während der Tatausführung angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der 54-jährige mutmaßlich Wohnsitzlose wurde durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt.

Durch das Amtsgericht Trier wurde gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Trier der Untersuchungshaftbefehl wegen dringenden Verdachts des Einbruchsdiebstahls und weiterer Delikte in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Morgens, Bezirksbeamter
Telefon: 06581/9155-35
https://s.rlp.de/PDTrier
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

