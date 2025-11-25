PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 kam es in einer Gaststätte in der Nöttenstraße in Soest zu einem Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich zwei bislang unbekannte, vermutlich männliche Täter gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Lokal, indem sie eine Fensterscheibe auf der zur Straße Steingraben gelegenen Seite aufbrachen.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenso werden die gefertigten Videoaufnahmen derzeit noch gesichert und gesichtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Nöttenstraße / Steingraben verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921 91000 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 10:19

    POL-SO: Sachbeschädigung an Unterkunft - Fenster durch gezündeten Böller beschädigt

    Wickede (Ruhr) (ots) - Am Samstagabend (22.11.2025), gegen 22:40 Uhr, kam es am Ruhrufer in Wickede(Ruhr) zu einer Sachbeschädigung an einem Container, der als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird. Unbekannte zündeten einen Böller auf der Fensterbank eines der Container. Durch die Explosion wurde das Fenster zersplittert. In dem betroffenen Container lebt eine ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:50

    POL-SO: Einbruch in Gaststätte

    Lippstadt-Lipperode (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 21.11., 23:55 Uhr und dem 22.11., 6 Uhr, in eine Gaststätte in der Lippestraße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu dem Lokal zu verschaffen. Im Anschluss wurde der Schankraum nach Wertgegenständen durchsucht und ein Ipad und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, ...

    mehr
