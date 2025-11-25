Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 kam es in einer Gaststätte in der Nöttenstraße in Soest zu einem Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich zwei bislang unbekannte, vermutlich männliche Täter gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Lokal, indem sie eine Fensterscheibe auf der zur Straße Steingraben gelegenen Seite aufbrachen.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenso werden die gefertigten Videoaufnahmen derzeit noch gesichert und gesichtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Nöttenstraße / Steingraben verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921 91000 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell