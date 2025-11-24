Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen finden toten Netzpython neben Altkleidercontainer

Welver (ots)

Zeugen machten am Sonntagvormittag (23. November) gegen 11:15 Uhr in Welver eine überraschende Entdeckung: In einem blauen Sack, der neben einem Altkleidercontainer in der Ladestraße abgestellt war, befand sich ein Netzpython. Wie das Kreisveterinäramt im Nachgang feststellte, war die etwa 3 Meter lange und rund 35 Kilogramm schwere Schlange tot.

Wie die Schlange an den Ablageort gelangt ist und wer sie dort zurückgelassen hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen die Angaben zur Herkunft des Pythons machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

