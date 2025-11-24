PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung an Unterkunft - Fenster durch gezündeten Böller beschädigt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend (22.11.2025), gegen 22:40 Uhr, kam es am Ruhrufer in Wickede(Ruhr) zu einer Sachbeschädigung an einem Container, der als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird.

Unbekannte zündeten einen Böller auf der Fensterbank eines der Container. Durch die Explosion wurde das Fenster zersplittert. In dem betroffenen Container lebt eine Familie mit drei Kindern. Verletzt wurde niemand, da sich die Familie zum Zeitpunkt des Geschehens in einem anderen Raum aufhielt.

Nach Rücksprache mit dem Staatsschutz Dortmund ergeben sich derzeit keine Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Unterkunft gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Werl unter der Rufnummer 02922 91000 oder auf jeder Dienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 08:50

    POL-SO: Einbruch in Gaststätte

    Lippstadt-Lipperode (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 21.11., 23:55 Uhr und dem 22.11., 6 Uhr, in eine Gaststätte in der Lippestraße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu dem Lokal zu verschaffen. Im Anschluss wurde der Schankraum nach Wertgegenständen durchsucht und ein Ipad und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:37

    POL-SO: Zwei versuchte Einbrüche in Schmuckgeschäfte - Täter flüchtig

    Bad Sassendorf/Soest (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in Schmuckgeschäfte in Bad Sassendorf und Soest. In beiden Fällen blieb es beim Versuch, die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. 1. Bad Sassendorf - Versuchter Einbruch um 01:25 Uhr ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:19

    POL-SO: Geldautomaten-Aufbrecher scheitern an Tür

    Soest (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag (20. November), 23 Uhr, und Freitag (21. November), 5 Uhr, einen Geldautomaten am Riga-Ring-Center in Soest aufzubrechen. Die Täter versuchten, eine Tür aufzuhebeln und aufzuflexen, die zur Rückseite des Geldautomaten führt. Die Tür hielt den Aufbruchversuchen jedoch Stand, sodass die Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren