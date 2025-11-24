Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung an Unterkunft - Fenster durch gezündeten Böller beschädigt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend (22.11.2025), gegen 22:40 Uhr, kam es am Ruhrufer in Wickede(Ruhr) zu einer Sachbeschädigung an einem Container, der als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird.

Unbekannte zündeten einen Böller auf der Fensterbank eines der Container. Durch die Explosion wurde das Fenster zersplittert. In dem betroffenen Container lebt eine Familie mit drei Kindern. Verletzt wurde niemand, da sich die Familie zum Zeitpunkt des Geschehens in einem anderen Raum aufhielt.

Nach Rücksprache mit dem Staatsschutz Dortmund ergeben sich derzeit keine Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Unterkunft gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Werl unter der Rufnummer 02922 91000 oder auf jeder Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell