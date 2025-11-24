PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomaten-Aufbrecher scheitern an Tür

Soest (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag (20. November), 23 Uhr, und Freitag (21. November), 5 Uhr, einen Geldautomaten am Riga-Ring-Center in Soest aufzubrechen. Die Täter versuchten, eine Tür aufzuhebeln und aufzuflexen, die zur Rückseite des Geldautomaten führt. Die Tür hielt den Aufbruchversuchen jedoch Stand, sodass die Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

