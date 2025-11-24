Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Rüthen (ots)

Am vergangenen Samstag (22.11.) kam es zwischen 13:30 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Maximilian-Kolbe-Straße. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und warfen die Scheibe einer Terrassentür ein, um in die Räumlichkeiten einzusteigen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob sie fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell