POL-SO: Betrug

Eine 90-jährige Frau aus Soest wurde am Freitag, 21.11.2025, Opfer einer Betrugsmasche. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Volksbank kontaktierte die Frau gegen 13:30 Uhr telefonisch und gab an, dass am Wochenende in ihrem Haus Reparaturarbeiten vorgenommen und deshalb ihr Bargeld und ihr Schmuck in Sicherheit gebracht werden müssten. Es müsste alles gesperrt werden und sie sei nicht die Einzige, die betroffen wäre. Dazu bräuchte man ihre Bankkarte. Während sie noch telefonierte, habe jemand an der Tür geschellt und sich als Mitarbeiter der Volksbank ausgegeben. Die Frau händigte diesem Bargeld und Schmuck aus. Zudem übergab sie ihm nach Aufforderung ihre EC-Karte samt dazugehöriger PIN. In der Folge wurde ein 4-stelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht. Erst als sie bei der örtlichen Volksbank persönlich nachfragte, fiel der Betrug auf.

Die 90-Jährige konnte den Mann an der Tür wie folgt beschreiben: ca. 1,80m groß, etwas breiter gebaut, dunkle Haare, dunkle Jacke (mh)

