PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrug

Soest (ots)

Eine 90-jährige Frau aus Soest wurde am Freitag, 21.11.2025, Opfer einer Betrugsmasche. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Volksbank kontaktierte die Frau gegen 13:30 Uhr telefonisch und gab an, dass am Wochenende in ihrem Haus Reparaturarbeiten vorgenommen und deshalb ihr Bargeld und ihr Schmuck in Sicherheit gebracht werden müssten. Es müsste alles gesperrt werden und sie sei nicht die Einzige, die betroffen wäre. Dazu bräuchte man ihre Bankkarte. Während sie noch telefonierte, habe jemand an der Tür geschellt und sich als Mitarbeiter der Volksbank ausgegeben. Die Frau händigte diesem Bargeld und Schmuck aus. Zudem übergab sie ihm nach Aufforderung ihre EC-Karte samt dazugehöriger PIN. In der Folge wurde ein 4-stelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht. Erst als sie bei der örtlichen Volksbank persönlich nachfragte, fiel der Betrug auf.

Die 90-Jährige konnte den Mann an der Tür wie folgt beschreiben: ca. 1,80m groß, etwas breiter gebaut, dunkle Haare, dunkle Jacke (mh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 07:32

    POL-SO: Treffen der Tuningszene

    Lippstadt (ots) - Die Tuningszene "Fullsend" aus NRW hatte im Vorfeld bei der Firma Löckenhoff angefragt, den Parkplatz des Fahrradgeschäftes für ein Treffen nutzen zu dürfen und angekündigt, dass sich bis zu 400 Fahrzeuge mit ca. 1000 Personen am Abend einfinden würden. Am 22.11.2025 Gegen 20:30 Uhr trafen erste Fahrzeuge der Tuning-Szene und Schaulustige auf dem Parkplatz der Firma Löckenhoff im Gewerbegebiet ein. Nach sukzessivem Zulauf waren gegen 21:50 Uhr ca. ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 06:55

    POL-SO: Soest - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Soest (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Soest zu. Um 15:45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Renault Fahrer aus Dresden aus einer Grundstückseinfahrt am Overweg nach links in den fließenden Verkehr auf die B475 ein. Dabei übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer überholte kurz vor dem Zusammenstoß eine wartende Fahrzeugschlange, ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 06:54

    POL-SO: Herzfeld - Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle

    Lippetal-Herzfeld (ots) - Am vergangenen Freitag kam es in Herzfeld zu einem Raub auf die dortige Avia Tankstelle an der Diestedder Straße 64. Um 20:40 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe von der Mitarbeiterin der Tankstelle Bargeld. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete der Mann in Richtung des nahegelegenen Sportplatzes. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren