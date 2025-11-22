PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Herzfeld - Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle

Lippetal-Herzfeld (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in Herzfeld zu einem Raub auf die dortige Avia Tankstelle an der Diestedder Straße 64. Um 20:40 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe von der Mitarbeiterin der Tankstelle Bargeld. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete der Mann in Richtung des nahegelegenen Sportplatzes. Der Täter ist cirka 170 cm groß und von korpulenter Statur. Er trug zum Zeitpunkt der Tat weiße Turnschuhe, eine hellblaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Zur Fahndung nach dem Täter wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

