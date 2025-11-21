Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt - Pkw gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Lübecker Ring, in Höhe der Hausnummer 2. Ein 23-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Rad den Lübecker Ring und beabsichtigte, den Ring in Höhe der Unfallstelle an der dortigen Verkehrsinsel in südliche Richtung zu überqueren. Zeitgleich näherte sich von rechts ein bislang unbekannter Pkw und touchierte den Hinterreifen des Fahrrades. Der 23-Jährige verlor das Gleichgewicht, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Anstatt sich um den verletzten Soester zu kümmern, setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Riga-Ring fort. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silbernen oder grauen VW, möglicherweise ein Passat oder Golf. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

