PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Geschäft in der Fußgängerzone

Lippstadt (ots)

Ein Sonderpostenmarkt in Lippstadt war in der Nacht zu Donnerstag (20. November) Ziel eines Einbruchs. Polizeibeamten fiel gegen 5:20 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt auf, dass die Eingangstür des Geschäftes in der Lange Straße in Lippstadt eingeschlagen war. Ein oder mehrere unbekannte Tätter hatten sie zuvor mit einem Pflasterstein eingeschlagen.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:04

    POL-SO: Diebe haben süßen Zahn

    Soest (ots) - Zwischen Mittwoch, 19.11.2025, 20 Uhr und Donnerstag, 20.11.2025, 07:10 Uhr, hebelten Unbekannte einen Snackautomaten am Immermannwall auf. Aus dem Automateninneren wurden anschließend sämtliche Süßwaren entnommen. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter das Bargeld aus dem Automaten mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 07:00

    POL-SO: Polizei gibt Sicherheitstipps zum Start der Weihnachtsmärkte im Kreis Soest

    Kreis Soest (ots) - Mit Beginn der Adventszeit öffnen in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Weihnachtsmärkte im Kreis Soest ihre Pforten. Zum Teil haben die Märkte auch schon geöffnet. Die Polizei rechnet wieder mit vielen Besucherinnen und Besuchern, die die festliche Atmosphäre genießen möchten. Damit der Besuch unbeschwert bleibt, gibt die Polizei ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:14

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch führten Einsatzkräfte der Polizeiwache in der Lippstädter Innenstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr wurden 20 Verwarngelder wegen Missachtung der Vorfahrtregeln erhoben. Zwei Fahrzeugführer erwarten Anzeigen, da sie Kraftfahrzeuge führten, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren