Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Geschäft in der Fußgängerzone

Lippstadt (ots)

Ein Sonderpostenmarkt in Lippstadt war in der Nacht zu Donnerstag (20. November) Ziel eines Einbruchs. Polizeibeamten fiel gegen 5:20 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt auf, dass die Eingangstür des Geschäftes in der Lange Straße in Lippstadt eingeschlagen war. Ein oder mehrere unbekannte Tätter hatten sie zuvor mit einem Pflasterstein eingeschlagen.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

