Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoreifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Straße "Am Schwanenweiher" ein geparktes Auto malträtiert. Nach Angaben der Halterin wurden an dem Wagen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.11.), 17 Uhr, und Sonntagnachmittag (16.11.), 17 Uhr, insgesamt drei Reifen mutwillig beschädigt.

Die 47-Jährige hatte zunächst am Samstagmorgen festgestellt, dass beide Vorderreifen platt waren. Am Sonntagnachmittag fiel auf, dass auch einer der beiden hinteren Reifen Luft verloren hatte.

Als die Frau den Pkw am Montag zur Werkstatt brachte, wurde ihr dort gesagt, dass alle drei Reifen mutwillig beschädigt wurden. Der Schaden liegt bei etlichen hundert Euro. Daraufhin erstattete die 47-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell