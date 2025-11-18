PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoreifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Straße "Am Schwanenweiher" ein geparktes Auto malträtiert. Nach Angaben der Halterin wurden an dem Wagen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.11.), 17 Uhr, und Sonntagnachmittag (16.11.), 17 Uhr, insgesamt drei Reifen mutwillig beschädigt.

Die 47-Jährige hatte zunächst am Samstagmorgen festgestellt, dass beide Vorderreifen platt waren. Am Sonntagnachmittag fiel auf, dass auch einer der beiden hinteren Reifen Luft verloren hatte.

Als die Frau den Pkw am Montag zur Werkstatt brachte, wurde ihr dort gesagt, dass alle drei Reifen mutwillig beschädigt wurden. Der Schaden liegt bei etlichen hundert Euro. Daraufhin erstattete die 47-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:11

    POL-PDKL: Unfallflucht im Ampel-Rückstau

    Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montag aus der Ludwigstraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach der Fahrerin eines grünen BMW X6 mit KL-Kennzeichen. Wie eine 43-jährige Frau am Vormittag zu Protokoll gab, war sie am Morgen im Berufsverkehr hinter dem BMW durch die Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße gefahren. Weil der Verkehr kurz vor ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:08

    POL-PDKL: Fahrzeug ausräumen und abschließen!

    Kaiserslautern (ots) - Regelmäßig wiederholen wir hier in unseren Meldungen den Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück! Bieten Sie Dieben keinen Anreiz, Ihr Auto aufzubrechen! Und: Schließen Sie Ihren Wagen immer ab, wenn Sie ihn verlassen - egal ob er für wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage abgestellt wird. Warum wir ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:26

    POL-PDKL: Kompletträder gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe bedienten sich in der Kaiserstraße an einem Pkw. Laut dem Besitzer stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15:17 Uhr, in der Nähe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten Unbekannte in diesem Zeitraum die Reifen inklusive der Felgen und nahmen diese mit. Hierzu mussten die Täter das Felgenschloss aufbrechen. Sachdienliche Hinweise zu den Langfingern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren