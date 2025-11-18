Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug ausräumen und abschließen!

Kaiserslautern (ots)

Regelmäßig wiederholen wir hier in unseren Meldungen den Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück! Bieten Sie Dieben keinen Anreiz, Ihr Auto aufzubrechen! Und: Schließen Sie Ihren Wagen immer ab, wenn Sie ihn verlassen - egal ob er für wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage abgestellt wird.

Warum wir nicht müde werden, diese Empfehlung zu veröffentlichen, zeigt ein aktueller Fall aus der Mannheimer Straße: Am Montag meldete eine 41-jährige Frau, dass aus ihrem Pkw ein Tablet (Mini-Computer) samt Ladegerät gestohlen wurde. Sowohl das Gerät als auch das Kabel lagen - von außen durch die Scheibe sichtbar - im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 5.45 Uhr, Zugang zu dem Opel Astra, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, und nahmen das Samsung-Tablet samt Ladekabel mit. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

An dieser Stelle der Hinweis: Gegenstände, die nicht fest im Fahrzeug verbaut sind, werden bei einem Diebstahl erfahrungsgemäß von den Versicherungen nicht ersetzt. Die 41-Jährige bleibt auf dem Schaden also sitzen.

Auch in der Eugen-Bindewald-Straße nutzten unbekannte Täter sozusagen die "Gunst der Stunde": Sie entdeckten einen BMW, der über mehrere Tage unverschlossen in der Einfahrt eines Wohnanwesens stand. Am Samstag fiel dem Fahrzeughalter auf, dass die Zulassungsbescheinigung für den Pkw sowie ein Ladekabel für ein Mobiltelefon verschwunden sind - beides war im Innenraum des Autos deponiert. Die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise auf verdächtige Personen gibt es bislang nicht. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell