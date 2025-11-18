PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug ausräumen und abschließen!

Kaiserslautern (ots)

Regelmäßig wiederholen wir hier in unseren Meldungen den Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück! Bieten Sie Dieben keinen Anreiz, Ihr Auto aufzubrechen! Und: Schließen Sie Ihren Wagen immer ab, wenn Sie ihn verlassen - egal ob er für wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage abgestellt wird.

Warum wir nicht müde werden, diese Empfehlung zu veröffentlichen, zeigt ein aktueller Fall aus der Mannheimer Straße: Am Montag meldete eine 41-jährige Frau, dass aus ihrem Pkw ein Tablet (Mini-Computer) samt Ladegerät gestohlen wurde. Sowohl das Gerät als auch das Kabel lagen - von außen durch die Scheibe sichtbar - im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 5.45 Uhr, Zugang zu dem Opel Astra, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, und nahmen das Samsung-Tablet samt Ladekabel mit. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

An dieser Stelle der Hinweis: Gegenstände, die nicht fest im Fahrzeug verbaut sind, werden bei einem Diebstahl erfahrungsgemäß von den Versicherungen nicht ersetzt. Die 41-Jährige bleibt auf dem Schaden also sitzen.

Auch in der Eugen-Bindewald-Straße nutzten unbekannte Täter sozusagen die "Gunst der Stunde": Sie entdeckten einen BMW, der über mehrere Tage unverschlossen in der Einfahrt eines Wohnanwesens stand. Am Samstag fiel dem Fahrzeughalter auf, dass die Zulassungsbescheinigung für den Pkw sowie ein Ladekabel für ein Mobiltelefon verschwunden sind - beides war im Innenraum des Autos deponiert. Die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise auf verdächtige Personen gibt es bislang nicht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 17.11.2025 – 16:26

    POL-PDKL: Kompletträder gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe bedienten sich in der Kaiserstraße an einem Pkw. Laut dem Besitzer stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15:17 Uhr, in der Nähe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten Unbekannte in diesem Zeitraum die Reifen inklusive der Felgen und nahmen diese mit. Hierzu mussten die Täter das Felgenschloss aufbrechen. Sachdienliche Hinweise zu den Langfingern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:25

    POL-PDKL: Scanner gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Dieb griff am frühen Samstagabend in der Hohenecker Straße zu. Der Täter betrat die Tankstelle und nahm einen Scanner für Pakete an sich. Der Mann steckte gegen 18 Uhr das Gerät in seine Hosentasche, zahlte für seine Waren und machte sich dann davon. Laut Bildern der Überwachungskameras ist der Täter etwa 40 Jahre alt, trug schwarze Hosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Lederjacke. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:21

    POL-PDKL: Alkoholisiert auf Roller unterwegs und Führerschein verloren

    Kaiserslautern (ots) - Eine Polizeistreife stoppte am frühen Samstagmorgen eine E-Scooter-Fahrerin in der Fruchthallstraße. Die Frau stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test bescheinigte der 20-Jährigen einen Pegel von mehr als 1,2 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Wegen ...

    mehr
