POL-PDKL: Kompletträder gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein Dieb griff am frühen Samstagabend in der Hohenecker Straße zu. Der Täter betrat die Tankstelle und nahm einen Scanner für Pakete an sich. Der Mann steckte gegen 18 Uhr das Gerät in seine Hosentasche, zahlte für seine Waren und machte sich dann davon. Laut Bildern der Überwachungskameras ist der Täter etwa 40 Jahre alt, trug schwarze Hosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Lederjacke. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit ...

