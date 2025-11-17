Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Kompletträder gestohlen
Kaiserslautern (ots)
Diebe bedienten sich in der Kaiserstraße an einem Pkw. Laut dem Besitzer stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15:17 Uhr, in der Nähe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten Unbekannte in diesem Zeitraum die Reifen inklusive der Felgen und nahmen diese mit. Hierzu mussten die Täter das Felgenschloss aufbrechen. Sachdienliche Hinweise zu den Langfingern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa
