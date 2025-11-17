PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kompletträder gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe bedienten sich in der Kaiserstraße an einem Pkw. Laut dem Besitzer stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15:17 Uhr, in der Nähe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten Unbekannte in diesem Zeitraum die Reifen inklusive der Felgen und nahmen diese mit. Hierzu mussten die Täter das Felgenschloss aufbrechen. Sachdienliche Hinweise zu den Langfingern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

