POL-PDKL: Alkoholisiert auf Roller unterwegs und Führerschein verloren

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife stoppte am frühen Samstagmorgen eine E-Scooter-Fahrerin in der Fruchthallstraße. Die Frau stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test bescheinigte der 20-Jährigen einen Pegel von mehr als 1,2 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Wegen der Trunkenheitsfahrt stellten die Polizisten den Führerschein der 20-Jährigen sicher und eröffneten eine entsprechende Strafanzeige. Wann die Frau ihre Fahrerlaubnis wieder zurückbekommt, muss jetzt ein Richter entscheiden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

