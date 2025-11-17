Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junge Frau rastet aus

Kaiserslautern (ots)

Weil eine junge Frau am frühen Sonntagmorgen ausrastete, musste eine Polizeistreife in die Emilsruhe ausrücken. Wie die Anruferin den Beamten mitteilte, wollte ihre Bekannte gegen 1:45 Uhr Lachgas konsumieren. Als dies trotz mehrfachen Versuchs scheiterte, rastete die 18-Jährige aus und schlug um sich. Zudem verletzte die Randaliererin ihre Freundin mit einer abgebrochenen Flasche. Die 17-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Umstände der Körperverletzung aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen die 18-Jährige eröffnet. |kfa

