Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht - 24-Jähriger muss für einen Monat ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 24-Jährige muss für 30 Tage ins Gefängnis.

Der 24-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 23:15 Uhr nachts auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2022 rechtskräftig wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell