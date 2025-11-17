Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer wurde von dem Laser geblendet?

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen. Jugendliche alarmierten die Ordnungshüter, weil zwei Männer ihnen einen Laserpointer abgenommen und sie beleidigt hätten. Vor Ort machten die mutmaßlichen Diebe auf sich aufmerksam und gaben den Polizisten einen anderen Geschehensablauf wieder. Sie händigten den Laserpointer aus und gaben an, dass die drei Jungs Verkehrsteilnehmer mit dem grünen Laser blendeten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Fahrer und Fahrerinnen, die gegen 19:45 Uhr mit dem grünen Licht angeleuchtet wurden. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

