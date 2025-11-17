Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scanner gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb griff am frühen Samstagabend in der Hohenecker Straße zu. Der Täter betrat die Tankstelle und nahm einen Scanner für Pakete an sich. Der Mann steckte gegen 18 Uhr das Gerät in seine Hosentasche, zahlte für seine Waren und machte sich dann davon. Laut Bildern der Überwachungskameras ist der Täter etwa 40 Jahre alt, trug schwarze Hosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Lederjacke. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit blauen Trägern, sowie eine braune Papiertüte bei sich. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell