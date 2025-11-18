PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht im Ampel-Rückstau

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montag aus der Ludwigstraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach der Fahrerin eines grünen BMW X6 mit KL-Kennzeichen.

Wie eine 43-jährige Frau am Vormittag zu Protokoll gab, war sie am Morgen im Berufsverkehr hinter dem BMW durch die Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße gefahren. Weil der Verkehr kurz vor halb acht im Ampel-Rückstau zum Stehen kam, setzte die BMW-Fahrerin ihren Wagen zurück, um eine Kreuzung nicht zu blockieren. Dabei stieß sie jedoch gegen den hinter ihr stehenden Skoda und beschädigte diesen. Bei der folgenden Grün-Phase setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort und bog an der nächsten Ampel nach rechts in die Morlauterer Straße ab, obwohl diese noch "Rot" zeigte.

Die Skoda-Fahrerin konnte deshalb die Frau im BMW nicht auf die Kollision ansprechen. Sie versuchte, sich das Kennzeichen zu merken, und meldete es der Polizei. Die Ermittlungen laufen. An dem Skoda blieb ein Schaden an Frontstoßstange und Kühlergrill zurück. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:08

    POL-PDKL: Fahrzeug ausräumen und abschließen!

    Kaiserslautern (ots) - Regelmäßig wiederholen wir hier in unseren Meldungen den Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück! Bieten Sie Dieben keinen Anreiz, Ihr Auto aufzubrechen! Und: Schließen Sie Ihren Wagen immer ab, wenn Sie ihn verlassen - egal ob er für wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage abgestellt wird. Warum wir ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:26

    POL-PDKL: Kompletträder gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe bedienten sich in der Kaiserstraße an einem Pkw. Laut dem Besitzer stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15:17 Uhr, in der Nähe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten Unbekannte in diesem Zeitraum die Reifen inklusive der Felgen und nahmen diese mit. Hierzu mussten die Täter das Felgenschloss aufbrechen. Sachdienliche Hinweise zu den Langfingern werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:25

    POL-PDKL: Scanner gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Dieb griff am frühen Samstagabend in der Hohenecker Straße zu. Der Täter betrat die Tankstelle und nahm einen Scanner für Pakete an sich. Der Mann steckte gegen 18 Uhr das Gerät in seine Hosentasche, zahlte für seine Waren und machte sich dann davon. Laut Bildern der Überwachungskameras ist der Täter etwa 40 Jahre alt, trug schwarze Hosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Lederjacke. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren