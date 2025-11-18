Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht im Ampel-Rückstau

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montag aus der Ludwigstraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach der Fahrerin eines grünen BMW X6 mit KL-Kennzeichen.

Wie eine 43-jährige Frau am Vormittag zu Protokoll gab, war sie am Morgen im Berufsverkehr hinter dem BMW durch die Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße gefahren. Weil der Verkehr kurz vor halb acht im Ampel-Rückstau zum Stehen kam, setzte die BMW-Fahrerin ihren Wagen zurück, um eine Kreuzung nicht zu blockieren. Dabei stieß sie jedoch gegen den hinter ihr stehenden Skoda und beschädigte diesen. Bei der folgenden Grün-Phase setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort und bog an der nächsten Ampel nach rechts in die Morlauterer Straße ab, obwohl diese noch "Rot" zeigte.

Die Skoda-Fahrerin konnte deshalb die Frau im BMW nicht auf die Kollision ansprechen. Sie versuchte, sich das Kennzeichen zu merken, und meldete es der Polizei. Die Ermittlungen laufen. An dem Skoda blieb ein Schaden an Frontstoßstange und Kühlergrill zurück. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. |cri

