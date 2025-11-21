PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei gibt Sicherheitstipps zum Start der Weihnachtsmärkte im Kreis Soest

Kreis Soest (ots)

Mit Beginn der Adventszeit öffnen in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Weihnachtsmärkte im Kreis Soest ihre Pforten. Zum Teil haben die Märkte auch schon geöffnet.

Die Polizei rechnet wieder mit vielen Besucherinnen und Besuchern, die die festliche Atmosphäre genießen möchten. Damit der Besuch unbeschwert bleibt, gibt die Polizei einige Hinweise zur eigenen Sicherheit.

Achten Sie auf Wertsachen:

Weihnachtsmärkte ziehen erfahrungsgemäß auch Taschendiebe an. Tragen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände möglichst eng am Körper - am besten in verschlossenen Innentaschen oder mittels Brust- bzw. Gürteltasche. Große Geldbeträge sollten nach Möglichkeit zuhause bleiben.

Halten Sie Taschen geschlossen und im Blick: Offene Handtaschen oder Rucksäcke bieten leichte Beute. Schließen Sie Reißverschlüsse vollständig und behalten Sie Ihre Tasche stets im Auge, besonders in dichtem Gedränge an Ständen oder in Warteschlangen.

Seien Sie aufmerksam bei Kontaktaufnahmen: Taschendiebe arbeiten häufig in Gruppen. Ablenkungsversuche - etwa Anrempeln, Ansprechen oder das Vorhalten von Gegenständen - sind typische Tricks. Bleiben Sie aufmerksam und reagieren Sie bei einem unguten Gefühl konsequent.

Kinder nicht aus den Augen lassen:

Gerade in den Abendstunden kann es auf Weihnachtsmärkten sehr voll werden. Besprechen Sie mit Ihren Kindern vorher, was im Notfall zu tun ist, und vereinbaren Sie klare Treffpunkte. Reflektierende Kleidung oder Armbänder erhöhen die Sicherheit.

Notruf 110 - Hilfe im Ernstfall:

Scheuen Sie sich nicht, bei verdächtigen Beobachtungen oder einem akuten Notfall sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen. Polizeistreifen werden im gesamten Kreisgebiet verstärkt präsent sein.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine ruhige, sichere und schöne Adventszeit und einen geordneten Verlauf der Weihnachtsmärkte.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

