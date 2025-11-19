Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht auf der Wiedenbrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 14.11.2025, kam es um 16:30 Uhr auf der Wiedenbrücker Straße, in Höhe des dortigen ALDI, zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Radweg waren drei Radfahrer in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine Pkw-Fahrerin vom Parkplatz des Discounters auf die Wiedenbrücker Straße einbog. Hierbei erfasste sie einen 65-jährigen Lippstädter aus der Radfahrergruppe. Dieser fiel auf die linke Seite und brachte dabei seine 35-jährige Begleiterin aus Lippstadt ebenfalls zu Fall. Durch den Sturz wurden die Radfahrer leicht verletzt. Statt sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern, zeigte die Pkw-Fahrerin ihnen einen Vogel und fuhr davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigten konnten lediglich angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Pkw handelte. Angaben zu Fahrzeugmarke und Kennzeichen konnten sie leider nicht machen. Die Polizei in Lippstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

